Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.

Kaza, Tarsus otoyol Batı çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Alpay yönetimindeki 01 DF 861 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Alpay olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi Mahmut A. ise yaralandı. Sürücünün cenazesi ve yaralı Mahmut A. ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.