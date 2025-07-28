Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitime olan desteğini yaz döneminde de sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 12 okuma salonu, yaz tatilinde de gençler ve yetişkinler için serin, sessiz ve konforlu bir ortam sunuyor. Salonlarda ücretsiz internet, çay-kahve ikramı ve ödünç kitap hizmeti sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin merkez ve ilçelerde hizmete sunduğu Merkez Kütüphane, Ada, Tarsus Ötüken, Tarsus Kleopatra, Hal Mahallesi, Halkkent, Güvenevler, Anamur, Gülnar, Neptün İpek Yılmaz, Bozyazı ve Adres okuma salonları, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Salonlarda sunulan ücretsiz internet ve sıcak içecek ikramlarının yanı sıra, bazı salonlarda kütüphane hizmeti de veriliyor. Vatandaşlar istedikleri kitapları 15 gün süreyle ödünç alabiliyor.

"Okuma salonlarımız yaz tatili döneminde de faaliyette"

Adres Okuma Salonu Sorumlusu Hakkı Uysal, il genelindeki okuma salonlarından hem sınavlara hazırlanan hem de vaktini kitap okuyarak geçirmek isteyen vatandaşların yararlandığını anlatarak, "Yaz tatili döneminde de haftanın 7 günü sabah 07.00’den akşam 23.00’e kadar sessiz, temiz, güvenli ve konforlu bir şekilde hizmet veriyoruz. Sadece adres okuma salonu değil, ilimiz genelinde bulunan tüm okuma salonlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi.

Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonuna gelen üniversite öğrencisi Ümmü Güven, okuma salonundaki imkanların çok iyi olduğunu kaydederek, "Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu güzel bir hizmet. Buradan pek çok öğrenci arkadaşım faydalanıyor. Sessiz bir çalışma ortamı var. Ayrıca geç saatlere kadar açık olması da bizim için avantaj. Vize ve final dönemlerimizde okuma salonumuzu kullanıyorduk. Yazın da bu hizmetin devam etmesi çok iyi" ifadelerini kullandı.