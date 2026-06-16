Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentte çekimleri süren Mercan Köşk dizisinin setinde oyuncu ve yapım ekibiyle bir araya geldi. Görüşmede, Tarsus'un kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin sanatsal üretimlere sunduğu katkılar ele alındı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kentte çekimleri devam eden Mercan Köşk dizisinin oyuncu ve yapım ekibini ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Tarsus'un kültürel yapısı, doğal güzellikleri, gastronomisi ve sosyal yaşamı üzerine sohbet edildi. Buluşmada, Tarsus'un binlerce yıllık birikimiyle farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan güçlü bir kültür kenti olduğuna dikkat çekilirken, sahip olduğu tarihi ve doğal değerlerin sanatsal üretimler için önemli bir potansiyel sunduğu ifade edildi.

Çekim sürecinden duydukları memnuniyeti paylaşan dizi ekibi, Tarsus halkının sıcak yaklaşımının ve kentin sunduğu imkanları çalışmalarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi. Başkan Boltaç ise kültür ve sanat alanındaki üretimlerin kentlerin sosyal yaşamına değer kattığını belirterek, Tarsus'un çok kültürlü yapısını ve zengin yaşam kültürünü görünür kılan her çalışmayı önemsediklerini ifade etti.