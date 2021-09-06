AK PARTİ İLÇE BAŞKANI USLU 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİ TEBRİK ETTİ

Mersin Mezitli İlçesi Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Uslu , Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.

Ak Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu , Ak Parti Mezitli Belediye Meclis Üyesi Nilgün Aşçı , Yönetim Kurulu Üyeleri , Mezitli Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ve Ak Parti İlçe Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte , Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç'ı makamında ziyaret ederek Kılıç'ın nezdinde Mezitli'deki Eğitim çalışanlarının 2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemini tebrik etti.

Ak Parti İlçe Başkanı Zafer Uslu , covid-19 salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçilmesinin önemine dikkat çekerek , Mezitli'de Okulları ve ilgili Kurumları yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesinde gayretlerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek , Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in Öğrencilerimizi uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim ile buluşturmadaki kararlılıkları ve sağlıklı bir şekilde okulların açılması için ortaya koydukları irade ve çalışmaları Mersin İl illi Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda , aynı hassasiyetle Mezit'limizde de arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık ve Okullarımızı sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizle buluşturduk. Kesintisiz şekilde eğitimin sürdürülebilmesi için her türlü tedbiri aldık , çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi.

Ziyaret sonunda İlçe Başkanı Uslu , İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç'a çiçek takdim ederek misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.