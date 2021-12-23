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ROMAN AİLELER İÇİN KURULAN MANTAR TESİSİNDE İLK HASAT YAPILDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye tarafından Roman aileler için Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi’nde kurulan istiridye mantar üretim tesisinde, Roman kadınlar ile birlikte ilk mantar hasadını yaptı.

EKONOMİ 23.12.2021, 10:03 23.12.2021, 10:25
ROMAN AİLELER İÇİN KURULAN MANTAR TESİSİNDE İLK HASAT YAPILDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye tarafından Roman aileler için Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi’nde kurulan istiridye mantar üretim tesisinde, Roman kadınlar ile birlikte ilk mantar hasadını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘İstiridye Mantar Üretim Tesisi Kurulum Projesi’ ile istihdam edilen toplam 20 kadın üretici, sezonda yaklaşık 10 ton ürün sahibi olacak. Kilo başına 10-15 TL arasında fiyatlarla satılabilen mantarlardan yılda yaklaşık 100 bin TL’ye yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Mantar hasadında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile muhtarlar ve üretim yapan Roman kadınlar yer aldı.

Başkan Seçer, “Haydi Bismillah. Bereketli olsun” diyerek mantar hasadını üretici kadınlar ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam ile birlikte yaptı. Seçer, “Sofralarımıza lezzet olsun, afiyet olsun. Etten daha ucuz, daha proteini yüksek ve daha lezzetli, daha besleyici” dedi.

Seçer, 100 metrekare alanda üretim yapıldığını belirterek, “Bu tesisi Roman Federasyonu ile beraber Mersin Büyükşehir Belediyesi yaptı. Üretmek de Roman kadınlarımıza kaldı. Burada 20 kadınımız üretim yapıyor. Görüyorsunuz, az önce de hasadını yaptık. Yılda 20 kadınımız yaklaşık olarak 100 bin lira civarında bir gelir elde ediyorlar. Aile bütçelerine katkı yapıyorlar. Tabii ki bu alanları daha genişletmek, çalışan, üreten kadın sayısında da artışa neden olmak gerekiyor ama bu bir deneme niteliğinde, başlangıç niteliğinde bir üretimdi. Gayet de güzel bir çalışma. Gayet de kaliteli üretim olmuş. Şimdi bunların tabi pazarlanması var. Kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla bunların zincir marketlerde ya da bu ürünlerin satıldığı mağazalara pazarlanması da önemli. Değerinde pazarlanması önemli. Bu konuda da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapacaklar ve ürünlerini de en güzel şekilde değerlendirecekler” diye konuştu.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Romanlar için çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Başkanımızla kültürel çalışmalarımızla beraber, farklı meslek arayışlarıyla beraber, bu bizim aslında Roman kültüründe olmayan bir meslek alanıydı. Bu şekilde hem istihdama yönelik olması hem kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonu da çok önemli. Bu alana giriş yapmak hakikaten bizim için çok kıymetliydi ve kadınlar uzun zamandır burada aldıkları eğitimle beraber bu güzel ürünleri çıkarttılar. Hem Mersin piyasasına bir katma değer de sağladılar. Ben burada camiamıza önemli katkıları sağlayan Başkanıma teşekkür istiyorum. Hem eğitimle ilgili hem istihdamla ilgili hem de oradaki kreş sürecimizle ilgili çok önemli katkıları oldu. Ben şöyle değerlendiriyorum. Burada Mersin’de yapılan bu güzel uygulamalar, bir müddet sonra derinleşerek, Türkiye’ye model bir belediyecilik anlayışı olacak. Çünkü artık süreç şöyle işliyor, sosyal belediyecilik kavramı çok değerli ve bunu hakikaten Başkanım çok güzel yapıyor, çok da güzel uyguluyor ve çok önemli duruşu da olduğu için ben çok seviniyorum. Yani dezavantajlı grupları kucaklamak, onları biraz daha kente, yani kenti büyütürken, kentte yaşayan dokuları da ön plana çıkarmak çok kıymetli. Ben bu alanda, bu güzel ve anlamlı günde verdikleri katkılardan dolayı da Başkanım’a ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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