AKDENİZ'İN İL ÇEYREK İHRACATINDA ZİRVE AKMİB'İN

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2022 yılının Ocak-Mart ayları arasında 1,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Dünya genelinde ham madde, navlun ve enerji maliyetlerinin katlanarak arttığı süreçte yakından tedarik eğilimiyle ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış yakalayan Birliğimiz, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 Birlik arasında zirvede yer aldı.” dedi.

Hayatın her alanına dokunan ve dünyanın en büyük ekonomilerinin omurgasını oluşturan kimya sektörünün, Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisinde de baş aktörlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Çağan, Doğu Akdeniz’de inşaatına başlanan büyük ölçekli petrokimya projeleri ve kimya organize sanayi bölgesinin hayata geçirilmesiyle kimya sektörünün 2030 yılı için belirlediği 50 milyar dolarlık ihracat hedefine AKMİB olarak çok daha güçlü destek vereceklerini söyledi.

Bölge ihracatında lokomotif ürün mineral yakıtlar ve mineral yağlar

Başkan Çağan, “Ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Türk kimya endüstrisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 41,5 artışla 7,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. AKMİB olarak bu performansa yüzde 20,6 oranında destek verdik. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 2 milyon 322 bin ton ürünü uluslararası piyasalarda değerlendiren Birliğimizin lokomotif ürün grubu mineral yakıtlar ve mineral yağlar oldu. İlk çeyrekte yüzde 171 artışla 945,5 milyon dolar değere ulaştığımız mineral yakıtlar ve mineral yağlar, bölge ihracatımızın yüzde 61’ini oluşturdu. Yüzde 65 artış ve 210,7 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri ikinci, yüzde 20 artış ve 80,6 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı” dedi.

“En güçlü ihracat artışını Singapur pazarında elde ettik”

AKMİB olarak Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerini hedef pazar olarak belirlediklerini dile getiren Başkan Çağan, 2022 yılı ilk çeyrek ihracatı değerlendirildiğinde en yüksek değerlere Hollanda, İspanya ve Singapur pazarlarında ulaştıklarını aktardı. AKMİB’in 2022 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, “En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 499 artış ve 420,7 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, yüzde 301,5 artış ve 129,5 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, yüzde 4 bin 271 artış ve 105 milyon dolar değer ile Singapur üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde Gana, Birleşik Krallık, Malta, Cezayir, Peru, Tunus, İrlanda, Portekiz, Bulgaristan, Libya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanara, Arjantin, Uruguay ve Tanzanya pazarlarında da önemli artışlar sağladık.” diye konuştu.