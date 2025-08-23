Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birlikleriyle gençlerin kariyer gelişimini desteklediği, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek yeni projelerini güçlendirdiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdiği güçlü iş birlikleriyle işgücü piyasasına yön veren projelere imza atmaya devam ettiği kaydedildi. İş arayanlar, öğrenciler, gençler ve işverenlere yönelik ‘Rehberlik, Danışmanlık ve Yönlendirme’ hizmetlerini başarıyla sürdürdüğü aktarılan merkezin, farklı sektörlerle gerçekleştirdiği temaslarla hizmet kapasitesini daha da ileriye taşığına vurgu yapıldı.Bu kapsamda genç iş insanlarından oluşan bir derneğin yönetim kurulu üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen istişare toplantısında işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun hizmet planlamaları, kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi ve sektörlerdeki güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca merkezin 2025 dönemine damga vurması beklenen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu

Merkezin hizmet planlamasında önemli bir yapı taşı olan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun, 52 kurum ve kuruluşla istişare halinde olmayı sürdürdüğü ifade edildi. Kurulda 4 üniversite, 26 sivil toplum kuruluşu ve vakıf, 15 kamu kurumu ile 7 oda ve birlik temsilcisinin yer aldığının da altı çizildi.

"İş Birlikleri Projelere Dönüşüyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversite-sanayi-kent iş birliği modelimizi daha da güçlendiriyoruz. İş birliği içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlarla yalnızca görüşmekle kalmıyor, bu iş birliklerini somut projelere dönüştürüyoruz. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerimiz bunun en somut örneği. Amacımız, gençleri ve iş dünyasını aynı platformda buluşturmak ve Mersin’i geleceğin iş gücü merkezi haline getirmektir"dedi.