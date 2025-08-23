Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde yürütülen ‘Grup Çalışması Danışmanlığı’, danışanların sorunlarında yalnız olmadıklarını fark etmelerine ve farkındalık kazanarak daha güçlü hissetmelerine katkı sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Toroslar İlçesi Alsancak Mahallesi’nde hizmet veren ‘Kadın Danışma Merkezi’nde danışanlara ‘Grup Çalışması Danışmanlığı’ hizmeti veriliyor. Şehirdeki her bireyin mutluluğunu gözeterek hizmetleri hayata geçirdiği belirtilen belediyenin verdiği ‘Grup Çalışması Danışmanlığı’ ile bireylere yaşadıkları sorunlarda tek başına olmadıklarını fark ettirdiği kaydedildi. Kurumun bu deneyimsel çalışması ile yetişkinlerin, kendilerini daha iyi hissettiği ve sorunlarla başa çıkma yöntemleri üzerinde durdukları aktarıldı.

4 hafta boyunca psikolog eşliğinde seanslara girip, sorunları üzerine konuştukları bildirilen danışanların ‘Ekran Kullanımı’ ile alakalı grup süreci tamamlandığında, ‘Sınır Koyma Grup Çalışması’na başlayacakları ifade edildi.

"Danışanlara farkındalık oluşturmak için grup çalışmaları düzenliyoruz"

Merkezde psikolog olarak görev yapan İrem Öz, ortalama 4 hafta süren grup çalışmaları ile ihtiyaca uygun konular üzerine çalıştıklarını söyledi. Son olarak günümüzün en büyük bağımlılıklarından birisi haline gelen ekran süresinin düzenlenmesine ilişkin çalışma yaptıklarına dikkat çeken Öz, "Ekrana bakmak artık hepimizin hayatında çok temel bir rol oynamaya başladı. Çok fazla kullanımı olduğunda uykumuzu bozabiliyor, dikkat etkiliyor. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde iletişim sorunlarına yol açarken, sosyalleşme becerilerimizde olumsuzluklara neden olabiliyor" diyerek, ekran süresinin nasıl azaltılacağına dair bir takım becerileri elde etmeye yönelik çalıştıklarını söyledi.

Grup çalışmalarında en önemli noktanın farkındalık olduğuna da değinen Öz, çalışmayı takvime bölerek danışanların hayatlarına etki etmeye çalıştıklarını kaydetti. Dijital detoks dâhil birçok beceri üzerinde çalıştıklarını anlatan Öz, "Danışanlar, bir beceriyle buradan ayrılmış oluyorlar. Aslında tamamen kendilerine özelleştirilmiş bir plan ve ‘Bunun yerine bana uygun olarak nasıl bir davranış koyabilirim?’ sorusuyla onlara yardımcı oluyoruz"ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç duyulan her konuda danışanları merkezimize bekliyoruz"

Grup çalışmaların bireysel çalışmalardan daha da başarılı olduğunun altını çizen Öz, "Örneğin bir katılımcı günde 7-8 saat ekranda vakit geçirdiğini gördüğünde bir suçluluk hissedebiliyor ve bunu paylaşmak istemeyebiliyor. 6 kişinin olduğu bir grupta diğerlerinin de ekran sürelerinin 6-8 saat olduğunu gördüğünde herkesin bunu yaşayabileceğini görüyor. Grup çalışmasıyla suçluluk ve utancı biz en başta birazcık daha azaltmış oluyoruz. Yani belli bir sorunu yaşayan tek kişi olmadıklarını fark ediyorlar.Bundan sonraki çalışmamız ’Hayır deme ve sağlıklı sınırlar koyma’ üzerine olacak. Merkezimizde bireylerle, çiftlerle ve ailelerle de çalışıyoruz. İhtiyaç duyan katılımcılarımızın veya bizi arayan danışanlarımızın farklı alanlarda bilgilendirme ve yönlendirmelerini de sağlıyoruz" diyerek, gelmek isteyen herkese çağrı yaptı.