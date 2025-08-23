Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Mersin’de sıfır rakımda başlayan arıların zahmetli ve şifalı yolculuğu Toroslar’da 2 binin üzerindeki rakımda yer alan ’Eğriçayır Yaylası’nda dünyada birincilik unvanı alan balın sağımıyla sona erdi. Arıcıların kuraklık nedeniyle endişe etmesine rağmen baldaki verim üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin tarımdan hayvancılığa üretimde önemli merkezlerinden olan Mersin’de 4 binden fazla arıcı hem kendi kazanıyor hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Her yıl şubat ayında sıfır rakımda başlayan milyonlarca arının bal üretim mesaisi Ağustos ayının sonuna doğru Toroslar’ın zirvesinde sona eriyor. 2 bin rakımın üzerinde bulunan Eğriçayır Yaylası’nda da bu yılın son bal sağımları gerçekleştirildi. Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada da dünya birincisi seçilen Eğriçayır balının son hasadında kovanlardan bal dolu petekler alınarak çadıra götürüldü. Sırları bal tarağı ile alınan peteklerin sağımı yapıldı. Sağımla birlikte ballar süzülerek el değmeden kutulara alındı.

Kuraklığa rağmen beklentinin üzerinde balla kovanlardaki petekleri dolduran arılar, üreticilerinde yüzünü güldürdü.

"TA değeri olduğu için şifa amaçlı tüketiyor"

Sağım yapan arıcılardan Celay Çay, "Şuanda Torosların zirvesinde Eğriçayır yaylasındayız. Burada rakım 2 binin üzerinde, yer yer 2 bin 400’e kadar çıkıyor. Eğriçayır yaylamızda üretilen balın dünyaca önemli bir ünü var, dünyanın en iyi balı seçilmişti. Diğer bir özelliği ise Toplam Aktivite (TA) değerinin olması. İnsanlar bu balı TA değeri olduğu için şifa amaçlı tüketiyor. Balımıza talep oldukça yüksek" dedi.

Sezonun başının biraz kurak geçtiğine dikkat çeken Çay, "Bu kuraklık verim çok düşük olacak diye bizi üzmüştü. Ama sonradan toparladı. Her ne kadar yeteri kadar yağmur olmasa da kuraklıkta nektar sağlayan bitkiler var Eğriçayır yaylamızda. Bu bitkiler sayesinde bu yılı da oldukça verimli geçirdik, sezonu güzel kapattık diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki yılda bu kadar hasat edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kış mevsiminde arıların deniz seviyesinde sıfır rakımda konakladığına da değinen Çay, "Bahar Torosların her yerine aynı anda gelmiyor. Önce şubat ayında sıfır noktasına geliyor, sonra 3-5 adımda Torosların zirvesine taşıyoruz. Bu yolculuğumuzu Eğriçayır yaylasında sonlandırıyoruz. Bundan sonra keçiboynuzu ağaçları nektar salgılarsa arılarımız taşıyacağız" diyerek bilgi verdi.

"Peteklerin sırları alınıp sağım yapılıyor"

Eğriçayır yaylasında sağım yaptıklarını anlatan arıcı Hayrettin Gürbüz’de, 2025 yılının verimli bir yıl olduğunu ve kaliteli bal üretimi gerçekleştiğini söyledi. Bal hasadını da anlatan Gürbüz," Kovan çadırından çıkardığımız peteklerimizin sırrını, sır tezgahlarında alıyoruz. Daha sonra sağım makinesinde süzüyoruz. Süzülen bal ıda el değmene tenekelere alarak tüketicilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle birlikte arıcılık yapan Gökçe Çay’da bu yılın son bal hasadını gerçekleştirdiklerini, kendisinin de sağım işlemi yaparak en doğal haliyle tüketiciye ulaştırdıklarını kaydetti.