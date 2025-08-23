Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince Barış Parkında başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor.

Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan Barış Parkında başlatılan yenileme çalışmalarını Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener yerinde inceledi. Parkta yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şener, vatandaşların daha konforlu hizmet alması için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Şener, "İhmal edilen bir parkta yenileme çalışmaları başlattık. Bu yaz birçok sokağımız ve parklarımız yenilenmiş olacak. İlçemiz daha yeşil ve daha düzenli bir hal alacak. Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçireceği ortamlar oluşturuyoruz. Belediyemiz, çevre temizliği, yol çalışmaları ve parkların yenilenmesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Artık, belediyemiz vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi.

Park modern bir görünüme kavuşuyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; çocuk oyun alanının zemini kauçuk kaplama ile yenileniyor, park genelinde budama ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca yeni kamelya, bank ve çöp kovaları yerleştirilirken, kullanılmayan bir alana spor aletleri kuruluyor. Parkta bulunan basketbol sahası da yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Barış Parkı, mahalle sakinlerinin aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüşecek.