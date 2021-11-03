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PSİKOLOG VURAL'DAN EBEVEYNLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Psikolog ve Yazar Mehmet Ali Vural, "Ebeveyn olarak olumsuzluklara kafa yormak yerine çocuğun güçlü yönlerini fark edip bu güçlü yönlerine yoğunlaşmanın çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

EĞİTİM 03.11.2021, 10:36 03.11.2021, 10:41
PSİKOLOG VURAL'DAN EBEVEYNLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER
Psikolog ve Yazar Mehmet Ali Vural, "Ebeveyn olarak olumsuzluklara kafa yormak yerine çocuğun güçlü yönlerini fark edip bu güçlü yönlerine yoğunlaşmanın çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.
Ebeveyn ve çocuk ilişkisi konusunda çocukta kabul edilmez davranışlara engel olmak için neler yapılması gerektiğinden bahseden Mersin Toros Devlet Hastanesi Psikolog ve Yazar Mehmet Ali Vural, " İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren, bir şey söylesin veya söylemesin; söylenenin (söylediğimizin) ve söylenmeyenin (söylemediğimizin) bir “mesaj” değeri vardır, yani “iletişim” vardır. İnsanlar (anne, baba, çocuk veya diğer birey-ler) birbirinin farkına vardığı andan itibaren birbirini ya var sayarlar ya da yok sayarlar; ya güçlü kılarlar ya da güçsüz kılarlar; ya değerli kılarlar ya da değersiz kılarlar. Farkında olarak ya da farkında olmadan çocukla kurduğumuz “iletişim süreci”, çocuğun kişilik özelliklerini belirli ölçülerde etkilemektedir. Bu etkiyi bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutta olumluya veya olumsuza dönüştürmek mümkün olabilir" dedi.
Çocuk, ebeveyn tarafından farkına varılmak ister ve kendisiyle ilgilenilmesini ama gerçekten ilgilenilmesini istediğinin altını çizen Vural, "Çocuğunuzla yaptığınızı etkinlikten kendiniz de haz alıyorsanız siz kendiniz de eğlenebiliyorsanız işte o ada o etkinlikte gerçekten çocuğunuzla ilgilenmiş oluyorsunuz. Ebeveyn olarak olumsuzluklara kafa yormak yerine çocuğun güçlü yönlerini fark edip bu güçlü yönlerine yoğunlaşmanın çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Çocuğun kendini değerli hissedebilmenin en basit hali çocuğun olumluluklarını fark etmek ve abartmadan başkaca anlamlar yüklemeden uygun dille dile getirmektir" şeklinde konuştu.
Ebeveynlerin aynı anda birden fazla işi yapamaya çalışmak yerine çocuklarının her bir isteği için uygun stratejilerinin olması gerektiğinede değinen Vural, "Ebeveyn tutumlarımızın, çocuktaki kabul edilmez davranışlar üzerinde etkileri olduğu bilinen bir gerçektir. Çoğu kez farkında olmadan kötü model oluyoruz ya da iyi niyetle farkında olmadan yanlış yöntemler uyguluyoruz ve dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde-öğretiminde ve psikolojik sağlamlık boyutunda başarılı olamayabiliyoruz. Çocuklarımızdan beklediğimiz yüksek performansı-başarıyı kendimiz ebeveyn olarak gösterebiliyor muyuz acaba?
Ergenlerde akran reddi, beklenmedik ani akademik başarıdaki düşüş, kavga etme-ler, sevgiliden ayrılma, yoğun ailesel çatışmalar ve sosyal destek sistemlerinin yetersizliği ile ilgili gözlemleriniz olduğunda lütfen ama lütfen bu süreci çok dikkate alın ve bir profesyonelden destek almaktan çekinmeyin. Bu tabloya depresif duygu durumu, madde kullanımı, dikkat dağınıklığı, içe kapanma ve uyku problemleri eşlik edebilir" dedi.
Adım adım yapılması gerekenlerden bahseden Psikoloh Mehmet Ali Vural, "İlk şey, kendi duygularının farkında olmaktır. Bu durumla ilgili nasıl hissettiğinizle yüzleşin ve konuyu konuşun, ama sakın geçiştirmeyin.
İkinci adım, kendinizi dinlemeye hazırlayın. Empati yapın ve konuşmaktan çok dinlemeye hazır olun. Net olmayan cevaplara ve uzun süreli sessizliklere hazır olun. Açık uçlu sorularla konuşmasını destekleyebilirsiniz.
Üçüncü adım spekülasyonlarda boğulmayın. Kendine zarar veren çocuğun neden, nasıl, nerede-nasıl yaptığından çok şu an kendi çocuğunuzla olan ilişkinize odaklanın.
Dördüncü adımda, özellikle ergenler dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşündüklerinden kendi suçları olduğunu düşünebilirler. Bu konuda onları rahatlatın.
Altıncı adım, üzüntüyü duygularını; gelecekte duyguları hakkında açık olmalarını sağlamak için kullanın.
Yedinci adım, ilerleyen birkaç hafta boyunca en azından haftada birkaç defa durumlarının nasıl olduğunu, nasıl hissettiklerini kontrol edin ama dedektiflik yapmadan .
Sekizinci adım, sevdikleri aktiviteleri yaparak onları bu konuda konuşmaya ve sonrasındaki dönemde de size karşı dürüst olmalarını sağlayın.
Dokuzuncu adım, çocuğunuzun yaşadığını bir srundan sonra, onu ne kadar sevdiğinizi ve ne kadar değerli olduğunu hatırlatın. Eğer çocuğunuzun riskte olduklarını düşünüyorsanız da bir profesyonelle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Onuncu adım, depresyondaki insanlar berbat olduklarını ve çevrelerindeki insanların onlarsız daha iyi ve mutlu olacaklarını düşünürler, bu durumda çocuğunuzun sizin için ne kadar kıymetli olduğunu ona hissettirin" diyerek ebeveynleri bilgilendirdi.

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