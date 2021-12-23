MEÜ'DEN KARİYER MERSİN PROJESİNE DESTEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO EKAV Vakfı ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) iş birliğinde hayata geçirilen Kariyer Mersin Projesi, işgücü piyasasına yön veren kurum ve kuruluşlara sunulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Çağ Üniversitesi Kariyer Merkezi Yetkilisi Eda Kayhan, Toros Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü Dr. Feyruz Usluoğlu, İl Milli Eğitim KARGEM ve Girişimci İnsan Kaynakları yetkililerinden oluşan heyet, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret etti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Kariyer Mersin Projesi ile birçok önemli kurum ve kuruluşun aynı konu çerçevesinde bir araya gelmesinin Mersin adına büyük şans olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Özellikle insan kaynakları stratejik planlaması açısından çalışmalar yapılmasıyla, projenin Türkiye çapında fark yaratabileceğini düşünüyorum. Mersin Üniversitesi olarak “Girişimcilik, Teknoloji, Kariyer” gibi günümüzün en önemli konularında birçok kurumsal adım atarak öğrencilerimiz ve ilgili bütün kesimlere dokunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birçok noktada var olan iş birliğimizi daha da arttırmak adına Kariyer Mersin Projesine destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada ise; Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi olarak bugüne kadar Mersin Üniversitesi ile iş birliği halinde gerçekleştirdikleri projelere desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya teşekkürlerini iletti. Serkan Özada, 2022 yılında Kariyer Mersin Projesi çerçevesinde Mersin Üniversitesi başta olmak üzere diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla ortak metin üzerinde iş birliği protokolü imzalayarak “Kariyerde, Mesleki Eğitimde ve İstihdamda Birlik” mottosuyla Türkiye’de rol model olacak projeyi hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Kariyer Merkezi Projesi ile; iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik rehberlik hizmeti sunulması ve kurumlar arası iş birliğinin arttırılması hedefleniyor.