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MERSİN'DE "TEMEL EĞİTİMDE 10.000 OKUL PROJESİ" İLE EĞİTİM YAYGINLAŞTIRILIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan " Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi " kapsamında Mersin'de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
EĞİTİM 16.11.2021, 16:40
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan " Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi " kapsamında Mersin'de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Cinoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" koordinasyon toplantısına Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl yöneticilerinin katılımlarıyla Suphi Öner Öğretmenevi Anamur Salonu'nda gerçekleştirildi.
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