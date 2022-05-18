MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE 'EMPATİ' EĞİTİMİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesince, 'Engelliler Haftası' çerçevesinde, özel gereksinimli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmeleri ve empati yapabilmeleri adına toplu taşıma şoförlerine eğitim verildi.
Özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, gün içinde en fazla temas kurdukları kişilerin başında gelen toplu taşıma araç şoförlerine yönelik olarak Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi öncülüğünde eğitim düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ve çok sayıda şoförün katıldığı eğitimlerde, özel bireylerle etkili iletişim ve empatinin önemi anlatıldı.
Eğitime Mezitli Otizme Umut Derneği Başkanı olan ve özel gereksinimli bir çocuk annesi Jülide Güzel de katıldı. Sosyolog Onur Örbük, ergoterapist Yeşim Demirkozan ve pisikolog Dila Aslan tarafından verilen eğitimle, şoförlerin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine farklı açıdan yaklaşabilmeleri, erişilebilirlik hakkında daha geniş bilgiye sahip olmaları ve empati kurarak gün içerisinde bir yerden başka bir yere giderken nasıl zorluklarla karşılaştıklarını daha iyi anlayabilmeleri amaçlandı.
Eğitimin sürekli hale getirilmesi planlanıyor.
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