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GAZİ ANAOKULU SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARLA BULUŞTURDU
Mersin Yenişehir İlçesi Gazi Anaokulu koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA101 "Dezavantajlı Çocuklarda Dışavurumcu Sanatın İyileştirici Gücü" adlı Projenin Yaygınlaştırma Sunumu ve Atölye Tanıtımı Gazi Anaokulu bahçesinin açık sınıf alanında gerçekleştirildi.
EĞİTİM 09.06.2022, 22:37
Mersin Yenişehir İlçesi Gazi Anaokulu koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA101 "Dezavantajlı Çocuklarda Dışavurumcu Sanatın İyileştirici Gücü" adlı Projenin Yaygınlaştırma Sunumu ve Atölye Tanıtımı Gazi Anaokulu bahçesinin açık sınıf alanında gerçekleştirildi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç , Şube Müdürleri İbrahim Yılmaz , Mustafa Anteplioğlu , Mersin Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr.Bülent Gündüz , Okul müdürleri , öğretmenler, proje katılımcıları ve okul personeli katıldı.
Proje sonrası oluşturulan Sanat atölyesinin açılışı yapılarak katılımcılara Proje ismiyle hazırlanan saat, proje tanıtım broşürleri, proje defteri, proje ismini taşıyan kalemler verildi. Okul müdürü tüm katılımcılara teşekkür etti.
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