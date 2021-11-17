BAKIMEVİ PERSONELİNE TRAFİK EĞİTİMİ

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından Otizm Gündüzlü Bakımevi Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik trafik güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar ile araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı. Sunumun sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.