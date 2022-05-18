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"YEŞİL VATAN TIRI" ORMANI ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GETİRDİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yeşil Vatan Tırı’, Mersin'in Erdemli ilçesinde çocukların ayağına ormanı getirdi.

ÇEVRE 18.05.2022, 12:10
"YEŞİL VATAN TIRI" ORMANI ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GETİRDİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl birçok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı ‘Yeşil Vatan Tırı’ bu sene Türkiye turuna çıktı. Tur çerçevesinde Mersin Erdemli’ye gelerek Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’na tırla taşınan malzemeler ve ekiplerin kurduğu alan ile çocuklara orman sevgisi aşılandı.
Özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımının yoğun olarak sağlandığı etkinlikte çocuklar, ormanda yetişen ağaçları öğrenirken orman zararlısı böcekler ve yangında personellerin giydiği kıyafetleri de inceledi. Ayrıca kurulan geçici bahçede de öğrenciler fidan dikmeyi öğrendi.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Orman Genel Müdürlüğümüzün gönderdiği ‘Yeşil Vatan Tırı’ ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerimize orman sevgisini aşılamak, faaliyetleri aktarmak için Türkiye’yi dolaşıyor. Tırımızla ormanı buraya getirdik. Bizim fidanlarımız çocuklarımızı doğa sevgisini kazanması ve nefes olmaları için bilgilendiriyoruz. Ormanda yetişen bütün bitki türlerinin özelliklerini anlatacağız. Fidan nasıl dikilir, ormana zararlı böceklerle ilgili ne yapıyoruz. 5 D sinemada ormancılık faaliyetleri aktarmaya çalışıyoruz” dedi.
Ormanları oluşturan ağaçları öğrendiklerini belirten öğrenciler ise çok güzel bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, herkesin doğaya sahip çıkıp korumasını istedi.

Kaynak: İHA
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