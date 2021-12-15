TARSUS’TA KAÇAK KAZI YAPAN 2 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’nde tarihi eser bulmak amacıyla 2’nci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki 2 taş obje ise incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.