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TARSUS'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 23.05.2022, 10:53
Alınan bilgiye göre, kaza Ulaş Mahallesi Keşbükü mevkisinde meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 33 P 4029 plakalı otomobil ile C.G.'nin kullandığı 33 NLP 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan D.Y., A.K.E., S.U. ve A.S.'nin yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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