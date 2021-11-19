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SİLİFKE'DE KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU
Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı bin 400 adet elektronik sigara ucu ele geçirildi.
ASAYİŞ 19.11.2021, 12:12 19.11.2021, 17:59
Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük kaçağı bin 400 adet elektronik sigara ucu ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ucu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, aramalarda bin 400 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ucu, 300 paket sigara ve 30 şişe içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.A. isimli şahsa, adli işlem yapıldı.
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