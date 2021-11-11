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POLİSTEN KAÇARKEN UYUŞTURUCUYU YERE ATTILAR
Mersin’in Silifke ilçesinde otomobil içinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
ASAYİŞ 11.11.2021, 12:48 11.11.2021, 13:25
Mersin’in Silifke ilçesinde otomobil içinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, ilçede seyir halinde bulunan bir otomobili takibe aldı. Bir süre otomobili takip eden ekipler, şüphelilerin uyuşturucu sattığını tespit etti. Bunun üzerine kovalamaca sonucu M.C. ile Ö.U.’yu gözaltına alan ekipler, kaçarken yola attıkları 165 gram esrarı da ele geçirdi.
Emniyete götürülen şahıslara, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.
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