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MERSİN’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ 3 YARALI
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 09.05.2022, 11:06
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D'nin kullandığı 33 T 8011 plakalı taksi kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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