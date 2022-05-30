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MERSİN’DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI
Mersin’in Silifke ilçesinde öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 30.05.2022, 10:06
Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya’nın kullandığı 33 S 8208 plakalı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki 20 ADM 116 plakalı tırın çarpışması sonucu 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.
Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan bir öğrenci ile servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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