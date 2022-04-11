MERSİN MERKEZLİ 3 İLDE FUHUŞ OPERASYONU: 8 TUTUKLAMA

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8’i tutuklandı. Operasyonda toplamda 66 şahsa işlem yapılırken, fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erdemli ilçesinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli Artvin ve Osmaniye’de 27 ekip, 130 personelin katılımıyla 13 ikamet ve 1 işyerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 5’i yabancı uyruklu olmak üzere 8 kadının ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonda toplam 66 kişiye işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 3’ü ’adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı.