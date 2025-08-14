İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Doğu Kudüs’te "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına tepki göstererek, "İngiltere, İsrail hükümetinin gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölecek E1 yerleşim planlarına şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.

İngiltere, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te yasadışı yerleşim yerlerini genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmasına tepki gösterdi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in Batı Şeria’yı bölecek ve Doğu Kudüs’ten koparacak bir yerleşim yeri geliştirme planlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ve derhal durdurulması gerektiğini belirtti. Lammy, "İngiltere, İsrail hükümetinin gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölecek ve uluslararası hukukun açık bir ihlali anlamına gelen E1 yerleşim planlarına şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu planlar derhal durdurulmalıdır" dedi.

İsrail, Batı Şeria’daki bölgeleri birbirinden ayırmaya ve Kudüs’ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı planladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.