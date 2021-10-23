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MERSİN'DE ZEHİR TACİRLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mersin’in Mut ilçesinde ekim yaptıkları tarladan elde ettikleri uyuşturucu satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ASAYİŞ 23.10.2021, 09:18 23.10.2021, 12:36
MERSİN'DE ZEHİR TACİRLERİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mersin’in Mut ilçesinde ekim yaptıkları tarladan elde ettikleri uyuşturucu satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde 2 şahsın elindeki uyuşturucuyu satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Takip edilen 2 şüpheli, araçla uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin araç ve Sarıveliler Mahallesi’nde ekim yaptıkları tarlada yapılan aramada, 33 kilo 977 gram skunk esrar, bin 276 kök Hint keneviri, hassas terazi ve bir adet tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen her 2 şüpheli de tutuklandı.

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