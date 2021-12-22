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KÜÇÜK KIZIN VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR İĞRENÇ BİR OLAYI ORTAYA ÇIKARDI
6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, iğrenç bir gerçeği ortaya çıkarırken, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 65 yaşındaki komşuları tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ASAYİŞ 22.12.2021, 10:39
Afyonkarahisar’da 6 yaşındaki kızlarının vücudundaki morluklardan şüphelenen aile, iğrenç bir gerçeği ortaya çıkarırken, küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 65 yaşındaki komşuları tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan bir aile, 6 yaşındaki kızları F.Ş.’yi banyo yaptırdığı esnada vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenerek küçük kıza ne olduğunu sordu. Kız çocuğu morlukları ‘Mehmet dede yaptı’ deyince, aile jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ailenin evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Mehmet A. (65) isimli şahsı gözaltına aldı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, cinsel istismar iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan F.Ş. isimli kız çocuğu ile annesinin ise devlet koruması altına alındığı bildirildi.
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