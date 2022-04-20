HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI
Mersin'de 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde son bir ay içerisinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli T.P., Fatih Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, zanlının 8 farklı adresten bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin karıştığı bir hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, bir binanın zemin katındaki otoparkta bulunan bisikletin, zanlı tarafından çalındığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
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