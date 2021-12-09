19 ARANMA KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin polisi, kent merkezinde yağma, otodan ve evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 19 aranması bulunan bir şahsı, kovalama sonucu yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yağma, otodan ve evden hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 19 aranma kaydı bulunan D.C.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın yerini tespit eden ekipler, uzun süren kovalamaca sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.