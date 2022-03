VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından , Forum Alışveriş Merkezi (Haftanın 7 günü Saat 12:00 – 20:00 arası) ile Mersin Marina Alışveriş Merkezi (Cumartesi Pazar saat 12:00 -20:00 arası) içerisinde stantlar açıldı.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal yaptığı açıklamada , '' Açılan Bu stantlarda, Başkanlığımızca görevlendirilen personelimiz; Hazır Beyan Sistemi konusunda vatandaşlarımıza bilgi vermekte, gelir ve kazançları ile ilgili rehberler hakkında bilgilendirme yaparak, vatandaşlarımızın ve isteyen mükelleflerimizin nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri kaydıyla kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar ile ilgili bilgilerini girerek, beyanname göndermelerine yardımcı olmaktadırlar '' dedi.

Başkan Baysal şu bilgileri paylaştı ;

Bilindiği Üzere Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilecektir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.

Geliri sadece kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden kolay, hızlı ve güvenli şekilde verebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Vergi Dairesi Başkanlığımızca vatandaşlarımızın ve mükelleflerimizin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca verebilmeleri için Mersin’de Forum Alışveriş Merkezi (Haftanın 7 günü Saat 12:00 – 20:00 arası) ile Mersin Marina Alışveriş Merkezi (Cumartesi Pazar saat 12:00 -20:00 arası) içerisinde stantlar açılmıştır.

Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla her bir gelir unsuru için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanarak www.gib.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

Hazır Beyan Sistemi Broşürü

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers

2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022,

İkinci taksitin 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığından),

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimiz vergilerini; Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira geliri, ücret geliri, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisini Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden banka kartınız veya kredi kartınızla ile 02:00-23:45 saatleri arasında kolayca ödeyebilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

Başkanlığımızın internet sitesinden (gib.gov.tr),

Hazır Beyan Sistemine https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden,

Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,

Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

Ulaşılabilmektedir.