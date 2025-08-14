Büyük Britanya adına yarışan Matt Richardson, erkekler elit 200 metre sprint dünya rekorunu kırdı ve tarihte 8.941 saniyelik derecesiyle dokuz saniyenin altına inen ilk bisikletçi oldu.

Pist bisikletinin hız sınırlarını zorlayan Büyük Britanya milli takım sporcusu Matt Richardson, erkekler elit 200 metre sprint disiplininde dünya rekorunu kırarak tarihe geçti. Richardson, Konya Velodromu’nda ulaştığı 8.941 saniyelik derecesiyle yalnızca rekoru eline geçirmekle kalmadı, aynı zamanda bu mesafede dokuz saniyenin altına inen ilk bisikletçi olmayı da başardı. Bu başarı, Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası standartlardaki Konya Velodromu’nda, kusursuz bir hazırlık ve yüksek hız teknolojilerinin birleşimiyle geldi. Richardson’ın pedal gücü, aerodinamik pozisyonu ve milimetrik zamanlaması, onu bugüne kadar görülmemiş bir seviyeye taşıdı.

Rekorun ardından konuşan Richardson, şunları söyledi:

"Bu an için yıllardır çalışıyorum. Dokuz saniyenin altına inmek hayalimdi. Tüm ekibime, aileme ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece benim değil, hepimizin başarısı."