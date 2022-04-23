VALİ SU KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti. Çocuklar, kurum müdürlerini arayarak talimat verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da yer aldığı ziyarette Vali Su, makam koltuğunu sırasıyla gelen öğrencilere devretti. Valilik makamını devralan öğrenciler kurum müdürlerini arayıp yapılmasını istedikleri konularda talimat verdi.

Vali Su, ziyarette yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı. Su, “Sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizler devlet ve millet olarak sizlere en iyi şartları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Sizlerin de hazırlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmenizi ve başarılı olmanızı istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan ederek sizlere armağan etmiş ve sizlere duyduğu güveni göstermiştir” dedi.

Ziyarette Vali Su, öğrencilerle sohbet ederek dersleri ve gelecek planları üzerine konuştu.