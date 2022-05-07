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MEZİTLİ'DE ÜÇ FİDAN ANITI

Mezitli’de yapılan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın anıtı açılışı gerçekleştirildi.

GÜNCEL 07.05.2022, 10:30 07.05.2022, 10:36
MEZİTLİ'DE ÜÇ FİDAN ANITI

Mersin’in merkez ilçesi Mezitli’de 6 Mayıs 1972’de asılarak idam edilen devrimciler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Arslan için dikilen anıtın açılışı bugün gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi 26. Dönem Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu tarafından heykeltıraş Hamza Arslan’a yaptırılan anıt, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan’ın arkadaşları olan 68 kuşağının gençlik liderlerinin de katıldığı bir törenle açıldı.

Açılışa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, geçmiş dönem milletvekilleri, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hasan Engin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, üç fidanın arkadaşları Ali Özcan, Gökalp Eren, Yaşar Yılmaz, Kaya Kahraman, İbrahim Çenet, Turhan Önalan, Hasan Kapıkıran, Eşref Erdem, İbrahim Özdiş, Mehmet Tüm, Ziya Yergök, Timuçin Savaş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şimdi neredeyiz diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor”

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının dünyayı iyilikten ve güzellikten yana değiştirmek adına canlarını verdiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuşmasında, “Benim de; devrimci idealleri olan 'ilerici' biri olarak o dönemde okurken hayallerim vardı. Hayalimiz, Türkiye'yi, dünyayı değiştirmekti. Deniz ve arkadaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı bağımsızlık sevdasını sürdürmek için 19 Mayıs’ta Samsun’dan Ankara’ya yürüyordu. Onlar; ‘Yaşasın tam bağımsız demokratik Türkiye’ diye haykırıyordu. Onlar; idama giderken dahi ölüme meydan okuyarak son sözlerini söyleyenlerdi. 3 fidan bizim için, solmayan çiçeklerdir. Onların anısı önünde saygı ile eğiliyorum. ‘Şimdi neredeyiz?’ diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bir taksim direnişini bile yeterince yorumlayıp değerlendiremedik. Sokaklardaki ekmek kuyruklarını, enflasyon rakamlarını devrimci bir tavırla irdelemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Bu anıt elbette Mezitli’ye yakışırdı”

Tarhan aynı zamanda Mezitli’nin özgürlük kenti olduğunun da altınıı çizerek “Burası Mezitli. Bu anıt elbette Mezitli’ye yakışırdı. Başta anıtı yaptıran Serdal Kuyucuoğlu’nun yanı sıra her zaman belediye meclisimizde oy birliği ile karar veren ve bu anıtın yapımına da için oy birliği ile karar veren tüm meclis üyelerine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

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