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MBB OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosunda görev alan personelin dikkati sayesinde, yolculuk yaptığı 2 ayrı otobüste para düşüren yaşlı kadının paraları bulunarak eksiksiz olarak teslim edildi.

GÜNCEL 15.05.2022, 11:33 15.05.2022, 22:13
MBB OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosunda görev alan personelin dikkati sayesinde, yolculuk yaptığı 2 ayrı otobüste para düşüren yaşlı kadının paraları bulunarak eksiksiz olarak teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla’daki yayla evinden Tarsus’a gitmek için Sebil yolunda belediye otobüsüne binen Saniye Keskin (76), gömlek cebinde bulunan parasının bir miktarını düşürdü. Tarsus’ta Cengiz Topel Lisesi kavşağında inen ve Kalburcu Mahallesi’ndeki evine gitmek için bir başka Büyükşehir Belediyesi otobüsüne binen Keskin, burada bir miktar daha para düşürdü.

Şoförler birbirleriyle irtibat kurdu

Otobüsteki bir başka yolcu, yerde duran parayı görerek Saniye Keskin’i uyardı. Keskin, gömleğinin cebinde bulunan paranın eksik olduğunu fark etti. Kaleburcu Mahallesi’ne geldiğinde şoför Abdullah Savsan’a durumu anlatan Keskin, otobüsten indi. Şoför Savsan ise Çamlıyayla hattında çalışan mesai arkadaşlarına konuyu aktardı. Çamlıyayla hattında çalışan aracın şoförü Oral Tekeli, araç içinde duyarlı bir vatandaşın parayı görerek kendisine teslim ettiğini bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda paranın Saniye Keskin’e ait olduğu tespit edildi. Kaleburcu Mahallesi Muhtarı Fuat Şen’e bilgi verilerek, Saniye Keskin’e ulaşıldı. Saniye Keskin’e Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Grup Amiri Ali Fatih Salman tarafından para tutanakla eksiksiz şekilde teslim edildi.

“Çok mutlu oldum”

Parasını eksiksiz olarak aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Keskin, “Çamlıyayla’da bindim otobüse Tarsus’ta indim. Tekrar Kaleburcu köyü otobüsüne bindim. Paramı düşürdüğüm yeri bir bayan gösterdi. Paramın gerisinin olmadığını öğrenince, şoför beye bilgi verdim. O da otogara bildirmiş. Geldim, paramın tamamını teslim aldım. Çok teşekkür ederim” dedi.

“Şoförlerimizin koordineli çalışması, bizlere bir kez daha güven duygusunu aşıladı”

Tarsus Kaleburcu Mahalle Muhtarı Fuat Şen ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Saniye Keskin’e ulaşmak için kendisiyle irtibat kurduklarını belirterek, “Çağırdım arkadaşlar geldi, teyzemizin evine gittik. Teyzemizi aldık, işletmeye geldik. İşletmede tutanakla beraber, teyzemize parasını teslim ettik. Büyükşehir Belediyesi şoförlerimizin koordineli bir şekilde çalışması, bizlere bir kez daha güven duygusunu aşıladı. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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