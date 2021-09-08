BAŞKAN USLU, 'SÜPER VALİ' Yİ UNUTMADI

Birçok ilde görev yapan ve "Efsane Vali" olarak nam salan, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu'nun yıldönümünü unutmayanAK Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu, "Görev yaptığı dönemde örnek duruşu ve karakteriyle , memleket sevdası ile çalışan "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak tanımlanan merhum Valimiz Sayın Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun..” ifadelerine yer verdi.