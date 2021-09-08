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BAŞKAN USLU, 'SÜPER VALİ' Yİ UNUTMADI
AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu, görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak tanımlanan merhum Recep Yazıcıoğlu’nu 18. yıl dönümünde unutmadı.
GÜNCEL 08.09.2021, 14:50
Birçok ilde görev yapan ve "Efsane Vali" olarak nam salan, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu'nun yıldönümünü unutmayanAK Parti Mezitli İlçe Başkanı Zafer Uslu, "Görev yaptığı dönemde örnek duruşu ve karakteriyle , memleket sevdası ile çalışan "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak tanımlanan merhum Valimiz Sayın Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun..” ifadelerine yer verdi.
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