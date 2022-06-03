BAŞKAN SEÇER : '' ERDEMLİLİLER AZİMLİ KARARLI VE ÇALIŞKANDIR ''

Mersin Erdemliler Derneği Başkanı Ali Gölcük ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük , Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Özer , Ümmühan Kılıç , Ferdi Çokkeser , Serdar Çukur ve Aytur Gezer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek , Erdemli ve Mersin ile ilgili düşünce ve projeleri hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , Mersin'in her ilçesinde hemşehrilerinin çalışkan olduğunu ama Erdemli'de özellikle kadınların gençlerin çok çalışkan azimli ısrarcı ve gayretli olduklarını belirterek gönlünde Erdemlililerin ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Çalışmalarında siyasi bir ayrım yapmadığının en bariz örneklerinden birinin Erdemli İlçesi olduğunu belirten Seçer , Siyaseten alınan sonuçlarla , yaptığımız yatırımların miktarına bakıldığında Erdeml'ye ne kadar önem verdiğimiz görülebilir dedi.

Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük de Dernek olarak , herhangi bir Hemşehri Derneği olmaktan öte öncelikle Erdemli'mize sonrada Mersin'imize neler yapabiliriz nasıl katma değer sağlayabiliriz düşüncesi ile yola çıktıklarını belirterek , Başkan Seçer'e nezaketi , misafirperliği ve Erdemli ile ilgili düşünce ve projelerdeki samimiyetinden dolayı teşekkür etti.