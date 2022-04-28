Son Dakika

41 "SARI LİMON" SEFERE BAŞLADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna Nisan ayının başında kazandırdığı 26 belediye otobüsüne 41 yeni araç daha ekledi.

GÜNCEL 28.04.2022, 16:34 28.04.2022, 16:35
41 "SARI LİMON" SEFERE BAŞLADI

Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen anahtar teslim törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra otobüs firmasının Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve odaların temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Seçer, Tarsuslu vatandaşlara kaliteli ve konforlu hizmet için toplu taşıma filosuna kazandırılan 41 yeni Sarı Limon’un kent turuna katılarak, vatandaşları selamladı. Başkan Seçer ile yanındaki heyet Tarsuslu vatandaşlarla aynı araçta yolculuk yaptı. Şehir turunu coşkuyla karşılayan Tarsuslu vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden Başkan Seçer’i selamladı. Tarsus’a kazandırılan yeni otobüslerin 28’i merkez, 13’ü ise kırsal mahallelerde sefere başladı. Ayrıca Şahin ve Yeşilyurt ahallelerine iki yeni hat eklendi. Kendisinin de Tarsuslu olduğunu anımsatan Seçer, “Tarsus’a gelince Vahap Seçer olarak Belediye Başkanlığı kimliğimden çıkıp, bir beşer olarak, bir insan olarak kendimi burada çok farklı hissediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum bir kent Tarsus. Kadim kent Tarsus. Kültürlerin buluştuğu kent Tarsus. Medeniyetlerin beşiği Tarsus. Türkiye’nin özeti. İnsanlığın özeti Tarsus. Tarsuslu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz”
Tarsus’un dünyanın tanıdığı bir kent olduğunu ifade eden Seçer, "Şu anda bir tarih üzerindeyiz. Bulunduğumuz ortamdaki yerin altında nice yaşamlar, medeniyetler, kültürler yatıyor. Bizim Tarsus’u kuşak olarak devraldığımız noktadan daha iyi noktalara ulaştırmak için bir borcumuz var. Allah bizi mahcup etmesin. Bu borç kente, halka, vicdanımıza, insafımıza dair bir borç. Allah bilsin, biz de bu yükün farkındayız. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Tarsus’tan Anamurumuza, Mut’tan Çamlıyaylamıza kadar her yere hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.
Mersin’in ulaşımına katkı yapacak önemli bir teslim töreninde bir araya geldiklerini Seçer, toplam 272 aracın teslimatlarının devam ettiğini, 67 otobüsü bu ay içinde teslim aldıklarını söyledi. Geçen sene 12’si körüklü toplam 87 çevre dostu araç teslim aldıklarını da hatırlatan Seçer, Tarsus’a konumu, caddeleri ve sokakları nedeniyle 8.5 metrelik dizel atak araçları tercih ettiklerini anlattı. Seçer, “Bugün de 41 adedini teslim alacağız. 118 adet de 34’ü uzun körüklü Temmuz ayında teslim edilecek. O da CNG’li. Bunlar yeni nesil. Bu otobüsler Türkiye’de kendi liginin en iyi otobüsleri. Çünkü Tarsus her şeyin en iyisine layık. Onun için biz de en iyisini aldık” ifadelerini kullandı.
Seçer, otobüslerin engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımına elverişli, güçlü klimaya, ücretsiz internete ve telefon şarj edebilme özelliğine sahip olduğunu dile getirdi. Yeni alınan otobüslerin doğalgaz yakıtlı serisinin olmadığını belirten Seçer, bu serinin dizel ve ekonomik olduğunu vurguladı. Tarsus’ta şu anda 8,5 metrelik 40 aracın hizmet verdiğine dikkat çeken Seçer, "Yaş ortalaması 14.65, yani 15. Oysa toplu taşımada kullanacağımız araçların yaş ortalaması maksimum 10’u geçmemeli. Mersin genelinde 12 yaş ortalaması var, bu 272 araçla yaş ortalamamız 2,5’a düşecek. Gençleşeceğiz. Tarsus’ta daha da gençleşeceğiz. 40 otobüsümüz var. Onu alacağız. Yerine 8,5 metrelik 41 yeni otobüs. Artı 12 metrelik 2014 model 13 otobüsümüzü filomuzdan çıkarıp buraya aktarıyoruz. Yine 5 adet, 2017 model otobüsümüzü filomuzdan çıkarıp buraya aktarıyoruz. Daha önce 40 otobüsle aldığınız hizmeti; bundan sonra daha konforlu, daha yeni, çevre dostu 60 otobüsle alacaksınız" şeklinde konuştu.
Vatandaş Hasan Şimşek, Tarsus’a kazandırılan 41 otobüsün kendileri için çok iyi bir hizmet olduğunu ifade ederek, “Tarsusumuza hayırlı, uğurlu olsun. Başkan iyi bir iş yaptı. Memnunuz, otobüslerin şuraya gelmesi gurur verici bir şey. İyi ki Vahap Başkan gibi Mersinimizde bir başkanımız var. Kendisinin emeğine, yüreğine sağlık” dedi.

Yorumlar (0)
31
açık
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:44
İkindi 16:28
Akşam 19:34
Yatsı 20:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
sanalbasin.com üyesidir