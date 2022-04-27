4 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI 9 İLE YENİ İL MÜDÜRÜ ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kararnameler ile 9 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı.

2022 / 189 -190 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile ;

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar , Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan , Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt , Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevden alındı .

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ramazan Aşçı , Amasya İl MilliEğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Türkmen , Diyarbakır İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne Murat Küçükali , Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nw Mehmet Yiğit , Kayseri İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Teltik , Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Demir ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Memet Polat atandı.

Turan Akpınar ,