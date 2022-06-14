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KIR ÇİÇEKLERİNDEN BAŞKAN SEÇER’E BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin geleceğin eğitimli sporcularını yetiştirdiği Kır Çiçekleri Projesi çerçevesinde eğitim alan küçük sporcularla kahvaltı etkinliğinde buluştu.

GENEL 14.06.2022, 12:52 14.06.2022, 13:13
KIR ÇİÇEKLERİNDEN BAŞKAN SEÇER’E BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin geleceğin eğitimli sporcularını yetiştirdiği Kır Çiçekleri Projesi çerçevesinde eğitim alan küçük sporcularla kahvaltı etkinliğinde buluştu. Kır Çiçekleri Başkan Seçer’e ‘Babalar Günü’ dolayısıyla, yaşadıkları kırsal bölgelere özgü ürünlerden oluşturdukları bir sepet hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kır Çiçekleri ile buluşmasında kızlara “Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yüzünüz gülüyor. Tatile giriyorsunuz ondan dolayı mı? Tatil modunda mısınız?” şeklinde sorular yöneltti. “Burası mı daha güzel” diye soran Başkan Seçer, Kır Çiçekleri’nden “Burası” cevabını aldı. Bu cevabın üzerine Seçer, “Tatil de istemiyorsunuz, hep burada kalalım istiyorsunuz öyle mi? Hafta sonları evlere gidiyorsunuz, gitmek mi istiyorsunuz, kalmak mı hafta sonu?” sorusunu sordu ve “kalmak” yanıtını aldı.

Kır Çiçekleri’nden gün içerisinde ne yaptıklarını dinleyen Seçer, dersleri ve hobileri hakkında da kızlarla sohbet etti. Kızlara, “Mersin’de yaşamak keyifli mi?” sorusunu yönelten Seçer, Kır Çiçekleri’nden “evet, güzel” yanıtını aldı. Başkan Seçer bunun üzerine, “Kentimiz güzel değil mi? Neyini seviyorsunuz Mersin’in?” dedi. Kır Çiçekleri’nden ise “Her şeyini, denizini ve sizi” yanıtını alan Seçer, “Çok teşekkür ederim, ben de sizleri seviyorum. Sıra bana geldiğinde ben de diyecektim ki insanlarını çok seviyorum” dedi.

Mersin’de rengarenk bir insan topluluğu olduğunu vurgulayan Seçer, “Sarışını, esmeri, doğulusu, batılısı, herkes burada kucaklaşmış ne güzel. Kavga kötü şey. Birbirinizle iyisiniz değil mi? Dostluğunuz, arkadaşlığınız, her şey güzel. Zaten sporda da bence en önemli unsurlardan biri o takım çalışması ruhu var ya, insanların takımdaki takım arkadaşlığı, birbirlerine kenetlenmeleri, beraber sevinmeleri, beraber üzülmeleri, bir kimlik veriyor insana. Tek başına bir şey değildin değil mi? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Önümüzdeki sezon daha güzel başarılar elde ederiz umarım. Bizim açımızdan şöyle bir önemi var bunun. Mersin çok güzel. Hepiniz söylediniz. Çok güzel, ben de biliyorum çok güzel. Ama şuna benziyor; Toroslar’a gidiyorsunuz, orada rengarenk kır çiçekleri var. Sadece o bölgede oluyor, o bölgeye giden onu görüyor. O bölgenin dışında bilinmiyor. Mersin de böyle. Mersin’in tanınması lazım, tanıtılması lazım. Bilmiyorlar. Hani diyoruz ya, ‘Mersin niye turizmde gelişmedi, insanlar niye gelmiyor?’ İnsan bilmediği bir yere nasıl gelsin, niçin gelsin? Sporda ulusal ya da uluslararası müsabakalardaki başarılarımız da bizi tanıtacak. Daha çok tanıtacak. O açıdan da çok önemsiyoruz" dedi.

“Spor insanı iyi hissettiriyor”

Kendisinin de spor yapmayı sevdiğini anlatan Seçer, “Çocuklarımızın spor yapma amacı başka, benim başka. Onlar bir başarı elde etmek, bu yaşlarda hem bir sporcu ruhu taşıması hem fiziksel olarak hem ruhen hem bedenen… Ama bizim de önce aklen sağlıklı kalabilmemiz için, fizik tamam, mutlaka insanın sağlıklı bir fizyolojisi olmalı ama spor bir de insanı iyi hissettiriyor. Ben spor yapmaktan memnunum. İnsanlar zorsunur ama ben çok keyifle yaparım. Neden? Çünkü o anda farklı bir dünyaya gidiyorsun. Çocukluktan beri gelen bir şey. Ben çok az ara vermişimdir. Genelde yapmışımdır spor” diye konuştu.

Haftada 3 gün bisiklet sürdüğünü, 2 gün de pilates yaptığını ifade eden Seçer, “Tavsiye ederim yani. Sporculara da hiç olmazsa haftada 1 gün. Muhteşem bir şey. Çok keyifli. Fiziksel olarak da sizi iyi tutuyor. Örneğin biz çok stresli çalışıyoruz. Hepimizin hayatı streslidir. Herkes evinde stres yaşıyor, işinde yaşıyor ama ben farklı bir stres yaşıyorum. Bu anlamda da sinir sistemi çok tahrip oluyor. Sıkıntılı oluyor. Bu da vücuda komplikasyon olarak yansıyor. Nedir? Sırtınız ağrır, boynunuz ağrır, beliniz ağrır. Pilates onun için faydalı bir şey. Muhteşem. Özellikle kadınlarımız için. Haftada 2 gün yapıyorum. Hafta başı ve hafta sonu yapıyorum. Yüzme de yapıyorum. Şimdi sezon da açıldı. Sporun kötüsü olmaz” şeklinde konuştu.

Kır Çiçekleri’nden aldığı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, “Burada Mersin’in tüm bölgelerine ait yöresel ürünler var. Kendi geleneklerimiz, göreneklerimizle yapılmış, yetiştirilmiş yerel tohumlardan üretilmiş çok güzel ürünler var. Çocuklarımızın aileleri yapmış, ellerine sağlık ve Başkanlarına yani bana, Babalar Günü hediyesi olarak göndermişler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan da sevgilerimizi iletiyoruz velilerimize” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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