MUT'TA BAL ÜRETİCİLERİNE KAFKAS IRKI ANAÇ ARI DAĞITILDI

İlçe mahallelerindeki arı ırkını daha verimli hale getirmek, ilçede geleneksel arıcılık yapması nedeniyle arı gen yapılarının geliştirilmesi ve ıslahı için dışarıdan ana arı gelmesi gerektiği anlaşılması üzerine, arı ırkının geliştirilmesi, bal rekoltesinin en az 2 kat artırılması, arı ırkının hastalıklara dayanıklı hale getirilmesi ve ayrıca uysal bir ırk meydana getirilmesi ile arı sokmalarının önüne geçilmesi için Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği ve Mut Belediyesi işbirliği ile “Arıcılık ve Bal üretimini Geliştirme Projesi”hazırlandı.

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda gerçekleşen anaç arı dağıtımı programına Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Kadir Cesur, Mut Tarım ve İlçe Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, bal üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mut-Gülnar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Kadir Cesur, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İlçemizde beşinci jenerasyonunu tamamlayan anaç arılarımızın yenilenmesi yeniden birinci nesil olarak çoğalmasını istiyoruz. Dağıtılan bu Kafkas ırkı, bal verimliği yüksek bir ırk. Bal toplama hortum uzunluğu 8 mm’dir. Mevcut ırklardan 3 mm daha fazla olduğu için ve bizim iklim koşullarımıza uyum sağlayacağı için tercih ettik” dedi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, “İlçemiz için, üretim için verilen her mücadelede bilinsin ki Mut Belediyesi yanlarındadır. Biz vatandaşımızın emeğiyle, gayretiyle verdiği mücadelesine destek olmak için çalıştık. Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Mut için hep birlikte bu karara imza attık ve bugün bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. İlçemiz için hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Mut Belediyesi sponsorluğunda alınan anaç arılar dağıtıldı.