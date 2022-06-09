GELİR GETİRİCİ AĞAÇLAR KÖYLÜNÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Mersin’in Mut ilçesinde gelir getirici tür olan zeytin ağaçlandırılması ve delice aşılaması yapılan alanların, civardaki köylülerin geçimine katkı sağladığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Mut Orman İşletmesi çalışma sahalarında incelemelerde bulundu. Akduman’a, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Mut Orman İşletme Müdürü Necmi Poscu, müdür yardımcıları ve şefler eşlik etti.

İşletme Müdürü Poscu, ’2022 Ağaçlandırma Programı’ çerçevesinde Selamlı Köyünde yürütülen gelir getirici zeytin ağaçlandırması ve delicelerin aşılanması proje sahasında çalışmalar hakkında Akduman’a bilgi verdi. Poscu, proje sahasının toplam 125 hektarlık bir alanda yürütüldüğünü, bu çalışma ile saha civarında yaşayan köylülerden 94 hanenin gelir seviyelerinin yükseltilmesine katkı sağlanacağını belirtirken, yıllık ortalama 40 hektar alanda yapılacak çalışmaların 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini, bakım ve korumalarını yapmak şartıyla vatandaşlara faydalanma hakkı verildiğini söyledi.

Selamlı Mahallesi Muhtarı Şevket Tanyeri de çalışmadan köy halkı olarak çok memnun olduklarını, yabani zeytinlerin aşılanması işlemini yıllardan bu yana ’kabuk aşısı’ yöntemi ile yaparak başarılı olduklarını kaydetti. Proje gereği genetik çeşitliliğin devamı için mevcut delicelerin yüzde 25’nin aşılanmadan bırakılmasına dikkat ettiklerine de sözlerine ekledi.

Çamlıca Orman İşletme Şefliği endüstriyel ağaçlandırma sahalarında yeni tesis sahalar ile geçen yıl dikimi yapılan sahaların kontrollerini de yapan Bölge Müdürü Akduman, Çamlıca yangın ilk müdahale ekibini de ziyaret etti.