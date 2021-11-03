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ENMED GLOBAL HEDEFİ YÜKSELTTİ

Pandemi döneminde faaliyetlerine yoğunluk veren Enmed Global, 2021 yılı sonuna kadar 32 milyon dolar ihracat hedefliyor.

EKONOMİ 03.11.2021, 09:51 03.11.2021, 10:44
ENMED GLOBAL HEDEFİ YÜKSELTTİ

Pandemi döneminde faaliyetlerine yoğunluk veren Enmed Global, 2021 yılı sonuna kadar 32 milyon dolar ihracat hedefliyor.

En Ecza Deposu markası altında faaliyetlerini sürdüren Enmed Global, Mersin’deki 5 fabrikasından sonra Ankara’da da medikal tekstil ve kişisel koruyucu ekipman üretiminde faaliyetlerine devam ediyor. 20 yılı aşkın medikal ürün tecrübesini üretici olarak dünya pazarına sunan En Ecza, Enmed Global markası ile 2020 yılında 8 milyon dolarlık ihracat yaparak Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin sıralamasında ilk 200 içinde yer aldı.

"Akdeniz Bölgesi’nin en büyüğü"

Enmed satış ve pazarlama müdürü Ökkeş Özpolat, “Pandemi döneminde ihtiyacı daha da belirginleşen ve günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen başta tek kullanımlık maske olmak üzere, tek kullanımlık tulum ve önlükler, bone, galoş gibi tamamlayıcı ürünler ve her türlü medikal tekstil ürünü ile kişisel koruyucu donanım ürününün üretimini steril bir şekilde gerçekleştiren En Ecza, ürettiği ürünleri Enmed Global markası ile dünyanın farklı ülkelerine satmaya devam ediyor” dedi.

Avrupa’da ve Amerika’da ürünleri lisanslanan Enmed Global’ın, sahip olduğu CE, ISO 9001, ISO 13485, FDA sertifikaları ve akredite test laboratuvarlarından alınan test raporları ile kaliteden ödün vermeden üretime ve ihracata devam ettiğini vurgulayan Özpolat, "Akdeniz Bölgesi’nin en büyük medikal tekstil üretim hattına sahip olan En Ecza Deposu İlaç Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., pandemi öncesi başlamış olduğu medikal tekstil ürünleri üretimi konusunda pandemi döneminde de gerekli yatırımları gerçekleştirerek faaliyetlerini geliştirdi” ifadelerini kullandı.

Yatırımlar sürüyor

Enmed Global olarak, 2020 yılında 2 milyon dolarlık yeni yatırım ile makine parkını ve üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını kaydeden Özpolat, “Medikal tekstil ürünleri ve kişisel koruyucu donanım ürünlerinin uluslararası regülasyonlara uygun olarak üretilmesi konusunda Türkiye’nin önde gelen markalarından birini oluşturmak ve kalitesini dünya çapında önemli bir yere oturtmak hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Hedef 32 milyon dolar ihracat

2021 yılının ilk yarısında yatırımlara hız verdiklerini vurgulayan Özpolat, şöyle devam etti:

“Enmed Global, bu dönemde elde ettiği geliri yine faaliyetlerine aktararak üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik olarak hareket ediyor. 2021 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın toplam ihracat rakamına ulaşan firmanın, 2021 yıl sonu için hedefi 32 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşarak yalnızca Akdeniz Bölgesi’nde değil, Türkiye genelinde ihracat sıralamasında yükselmek ve bir önceki yıldaki ihracat rakamını dört katına çıkarmak. Bu hedefi tutturmaya yönelik olarak 2021’in ilk 3 döneminde sürekli olarak yükselen bir satış grafiğine sahibiz. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi satmaya devam ediyoruz.”

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