BAŞKAN KAÇMAZ: “DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ÜRETİCİ ÜLKE HALİNE GELDİK”

MersinTime Gazetesi’ne ziyarette bulunan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz önemli açıklamalarda bulundu. Turunçgil üretiminde %35 bir artış olduğunu belirten Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz “Geçen sene turunçgil üretiminde rekoltede düşüş vardı. Bu sene rekolteye baktığımız zaman ortalama %35 civarında bütün ürünlerde bir artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Kalitede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii ki küresel değişime bağlı olarak bölgemizde de iklim değişiklikleri yaşanıyor ve yağmurun yağması biraz gecikti. Umut ederiz ki hava şartlarından kötü bir sorun yaşamadan bu sezonu geçiririz” dedi.

Pandemi sürecinin tarıma olan pozitif etkilerinden bahseden Kaçmaz “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğu kabul gördü. Tarım sektörü içerisinde de bölgemizde en çok yetişen ve bölgemiz ekonomisinin lokomotifi olan narenciyenin önemi bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Çünkü bütün halkımızın da bildiği gibi turunçgil ürünlerinde C vitamini boldur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine çok büyük oranda katkısı vardır. Bu nedenle bu süreçte narenciye tüketimi arttı. Hatta kendi iç tüketimimizi karşılamak amacıyla bazı ürünlere de –örneğin limon ihracatına- sınırlama getirildi geçtiğimiz sezonda. Tabii ülkemizin genelinde tarım ürünlerine insanların ilgisi arttı, üretimi artmaya bütün ürünlerin üretimi arttı. Turunçgil sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıkması sektör olarak bizi mutlu etti. Gönül isterdi ki böyle bir ortamda değil, daha normal şartlarda insanlar bunun önemini anlayabilseydi” dedi ve bundan sonrasında da turunçgil sektörünün daha da önem kazanacağını umduğunu belirtti.

Demir İpek Yolu’ projesine de değinen Kemal Kaçmaz şunları söyledi:

“Bizim komşu ülkeler Rusya, Irak gibi geleneksel pazarlarımız var. Şu anki çalışmalarımız uzak ülkelere olan ihracatın arttırılması yönünde. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle deniz aşırı ülkelere ürünümüzü en kısa yoldan, en çabuk, en ucuza nasıl gönderebiliriz bunun arayışı içindeyiz. İpek Demir Yolu projesi hayata geçtiği zaman bölgemizde de yükleme boşaltma terminalleri yapılırsa biz o bölgelere olan ihracatımızı daha ucuz, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Ürün kalitesi bozulmadan, raf ömrü daha uzun bir şekilde, gittiği yerlerde, ürünümüz pazarlarda yerini almış olacak. Bu nedenle de İpek Demir Yolu projesini sektör olarak destekliyoruz. Bir an önce hayata geçmesini de bekliyoruz.”

Narenciyenin önemini bölgesel olarak değerlendiren Kaçmaz “Tüm Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatının koordinasyonu Mersin’de yapılmaktadır. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Sektör Kurulu Akdeniz İhracatçı Birlikleri üzerinden yürütülmektedir. İhracat politikalarının belirlenmesi, ihracat pazarlarının arttırılmasıyla ilgili, tanıtım çalışmalarının yapılmasıyla ilgili bütün orginazyonlar bu bölgeden yapılıyor. Bu da şu anlama geliyor; tüm dünyada Mersin turunçgilin başkenti olarak anılıyor. Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Koordinasyonunın burada yapılması son derece önemli. Diğer taraftan ulusal turunçgil konseyinin merkezi Mersin’de. Bu da tüm sektörün çatı kuruluşu. Yani üreticiden nihai tüketiciye kadar olan bütün sektör paydaşlarının çatı kuruluşu olarak görev yapıyor Ulusal Turunçgil Konseyi. Bu nedenle Mersin her zaman yaş meyve sebzede özellikle turunçgillerde dünyada önemli bir isim olarak anılıyor” dedi ve Mersin’in özellikle turunçgillerde dünyada önemli bir isim haline geldiğini belirtti.