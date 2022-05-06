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TEVFİK SIRRI GÜR AL'DEN 'GELECEĞİNİ KORU GELECEĞİNE SAHİP ÇIK' ETWINNING PROJESİ
Mersin’de Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ’e-twinning’ çerçevesinde düzenledikleri, ’geleceğini koru, geleceğine sahip çık’ (Future is saying help) projesi ile tüm dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor.
EĞİTİM 06.05.2022, 17:14 06.05.2022, 19:52
Mersin’de Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ’e-twinning’ çerçevesinde düzenledikleri, ’geleceğini koru, geleceğine sahip çık’ (Future is saying help) projesi ile tüm dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor.
Matematik öğretmeni Özlem Bulut Çatalkaya’nın proje ortağı olduğu çalışma ile küresel ısınma dolayısıyla kaybedilen ve sürdürülemeyen enerji kaynaklarının sık kullanımı nedeniyle eşsiz güzelliklere sahip olan doğanın tahribata uğramasına karşı çıkıp, sürdürülebilir enerji kaynaklarının sık kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.
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Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
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