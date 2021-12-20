ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY KIZ AİHL MERSİN'İN GURURU OLDU

Şehit Kübra Doğanay Proje Kız İmam Hatip Lisesi Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Genç Nida Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nda İl Birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Millî Eğitimin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu çerçevesinde, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Mesleki Yarışmalar" dan biri olan "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” nda Yenişehir Şehit Kübra Doğanay Proje Kız İHL öğrencisi Sena Yılmaz Mersin birincisi oldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılında, Mersin geneli Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen mesleki yarışmalardan biri olan "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” Erdemli’de yapıldı. Yarışma sonucunda jüriden 100 tam puan alan Yenişehir Şehit Kübra Doğanay Proje Kız İHL öğrencisi Sena Yılmaz Mersin birincisi oldu ve ödülünü Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük takdim etti.