MEZİTLİ’DE KADINLARA PROFESYONEL PSİKOLOJİK DESTEK

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi Koordinatörlüğünde hizmet vermeye başlayan Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde, ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Akdeniz Psikoloji ve Danışmanlık arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Akdeniz Psikoloji ve Danışmanlık Kurucu Müdürü Uzman Klinik Psikolog Ahmet Sert tarafından imzalandı.

Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’ne başvuruda bulunan kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık ve değerlendirme faaliyetlerini kapsayan protokole göre başvuruda bulunan kadınlara psikolojik danışmanlık, klinik görüşme, motivasyonel görüşme, EMDR, psikoeğitim, psikososyal destek çalışmaları hizmeti verilecek.

Çocuklara yönelik gelişimsel/klinik değerlendirmelerle özel bireysel ihtiyaç haritaları oluşturularak hizmet sunulacak ve insan çizimi, aile çizimi, gessell, denver II gelişimsel tarama gibi gözlem ve testler uygulanacak.

Mezitli’de destek ihtiyacı bulunan kadınlara ve çocuklara yönelik olarak 4 yıldır hizmet verdiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Kadınlarımıza ve ailelere hukuksal, psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. Bunu ailelerimizi de kapsayacak biçimde Kadın ve Çocuk Danışma Merkezine dönüştürdük. Başta Mersin Barosu olmak üzere çok değerli işbirlikleri yaptık. Desteği profesyonelleştirmek adına bugün önemli bir işbirliğine daha imza atıyoruz. Akdeniz Psikoloji ve Danışmanlık yetkilerine gösterdikleri duyarlı yaklaşım nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.