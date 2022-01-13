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MERSİN’DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim merkezlerine giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
EĞİTİM 13.01.2022, 22:31 14.01.2022, 07:58
Mersin’in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim merkezlerine giden ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüz yüze eğitimine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemizde 14 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim merkezi olan ilkokul ve ortaokullarda (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu kapsam dışıdır) 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilip eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
Öte yandan ilçede kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
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