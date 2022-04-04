KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BERBER VE KUAFÖR

Erdemli Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, “Kırsaldaki öğrencilere ücretsiz berber ve kuaför” projesi hayata geçirildi. Belediye bünyesinde çalışan berberler, milli eğitim bünyesinde faaliyet gösteren eğitmenler ve iki kurumun gönüllü kursiyerlerinden oluşan ekip, ilçenin kırsal bölgelerinde eğitim gören öğrenciler için kolları sıvadı. Gönüllü ekibin ilk adresi ise Kösbucağı İlkokulu oldu. Gönüllü ekip, okul bahçesinde öğrencilerin saç kesimi ve saç bakımlarını yaparak yüzlerini güldürdü.

Kent merkezinde ne varsa kırsalda da onun olması gerektiğini ve bu çerçevede projeleri hayata geçirdiklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Kentte ne varsa kırsalda da aynısı olacak düşüncesiyle hareket ediyoruz. Erdemli merkezde yaptığımız hizmetlerin tamamını kırsalda da, köylerimizde de yapıyoruz. Şu anda kırsaldayız, Erdemlimizin büyük köylerinden bir tanesi Kösbucağı köyündeyiz ve bizim belediyecilik anlayışımızda yediden yetmişe insanlara hizmet var. Şu anda ilköğrenimine devam eden çocuklarımızın saç tıraşını yapıyoruz. Hizmetlerimizin tamamını diğer kamu kurumlarıyla birlikte ifa etmeye çalışıyoruz. Özellikle şimdi burada hizmet verdiğimiz kuaförlük hizmetini, berber hizmetini ve diğer hizmetleri milli eğitim müdürlüğümüz vasıtasıyla birlikte insanlarımıza, gençlerimize hizmeti birlikte götürüyoruz" dedi.

Berber hizmetinin yediden yetmişe herkese yönelik bir hizmet olduğunu dile getiren Tollu, "Mesela engelli vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın zaruret içerisinde berbere ulaşamayan vatandaşlarımızın evine kadar gidip belediyemizin berberleri onlara da hizmet ediyor. Dolayısıyla yaptığımız bu hizmet elbette gençlerimizden ayırt edemezdik, çocuklarımızdan ayırt edemezdik. İlköğretime devam eden çocuklarımızın şu anda berber ve kuaför ihtiyaçlarının tamamını biz ayağına gelerek, okullarımıza gelerek milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte karşılıyoruz ve gençlerimizin gözündeki ışıltı zaten dünyada her şeye değer” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de, "Buradaki öğrencilerimizin bu çalışmadaki gözlerinde az önce belirttiğiniz ışık, mutluluk görülmeye değer. Ana nedenimiz bizim zaten öğrenci, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi. Sadece öğretim boyutu değil, öğretim boyutu dışında da çocuklarımızın huzurlu, mutlu olması" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmayı önemli bulduğunu ve öğrencilerin hayatları boyunca unutmayacağını dile getiren muhtar Saadettin Demir ise, “Öğrencilerimize bir anı olur, bir hizmet olur, bu öğrencilerimiz bu işi ömrü boyunca unutmayacağını düşünüyorum. Bizim de çocukluğumuzda böyle bir şey yapılsaydı, biz de bu yaşta bile unutmazdık bu işi” şeklinde konuştu.

Saç kesimi ve bakımı yapılan öğrenciler ise mutluluklarını dile getirerek teşekkür etti.