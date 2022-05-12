SAHİLLER TEMİZLENİYOR VATANDAŞLARA HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl yüz binlerce misafiri ağırlayan Mersin sahillerinde yaz temizliğine başladı. Büyükşehir bünyesinde bulunan Denizkızı A.Ş.’nin işlettiği plajlarda teknik ekipmanlarla kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, sahilleri vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi’nin iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler kış aylarında yaşanan deniz kabarması ve dere taşkınlarıyla kıyıda biriken atıkları temizledi. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan plajlardan biri olan Kocahasanlı’da taş, plastik, izmarit ve sazlık parçalarının bulunduğu sahili atıklardan arındırdı.