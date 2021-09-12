MBB PLAJLARA 10 ENGELSİZ RAMPASI DAHA KURDU

Mersin’de halk plajlarına yerleştirilen engelsiz rampalar ile yürüme engelli vatandaşların denize daha rahat girebilmelerine olanak sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesine bağlı marangozhanede üretilen 10 yeni ’engelsiz rampa’ halk plajlarına yerleştirildi. Böylelikle belediyenin işlettiği 12 halk plajının tamamı ’engelsiz rampa’ya kavuştu. Bu sayede yürüme engeli bulunan vatandaşların denize daha rahat girebilmelerine olanak sağlanırken, tekerlekli sandalyeleri ile denize giren yürüme engelli vatandaşlar denizin tadını çıkardı.

“Engelsiz rampalardan çok rahat bir şekilde sahilden denize yüzmeye girebiliyorlar”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü olarak görev yapan Büşra Endes, engelli vatandaşların plajlarda kendi başlarına vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bütün ayrıntıların düşüldüğünü ifade ederek, “Özel gereksinimli vatandaşlarımız ‘engelsiz rampa’lardan çok rahat bir şekilde sahilden denize girebiliyor. Aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamak için lavaboları var, orayı da çok rahat bir şekilde kendi başlarına kullanabiliyorlar. Güneşlenmek isteyen vatandaşlarımız için burada ücretsiz şezlong hizmetleri var, şezlonglardan yararlanabiliyorlar. Sahilden denize çok kolay, yardımsız bir şekilde girebiliyorlar. Onlar için mükemmel bir hizmet oldu, çok da memnunlar. Şu anda da çok mutlular" dedi.

“Engelsiz rampayı ilk defa kullandım, bu sene ilk denize girişim”

Engelleri kaldıran bu çalışma sayesinde daha sosyal bir yaşama kavuştuğunu belirten ve ‘engelsiz rampa’yı kullanarak denize giren Sabahattin Şat, “Şu anda aldığım hizmetten çok memnunum. çok teşekkür ediyorum. Ben 10 aylık bir engelli vatandaş olarak ilk defa ‘engelsiz rampa’ya gelip denize girdim. Bu sene ilk denize girişim. Aldığımız hizmet kusursuz ve buradaki personellerin hepsi birbirinden değerli. Bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu ücretsiz bir hizmet. Bir engelli vatandaş olarak çıkıp buraya gelmem, bu denize girmem, sosyalleşmem sağ olsun başkanımız sayesinde. Yaşamımı biraz daha aktifleştirdi, güzelleştirdi o yüzden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerle yaşam koşullarının kolaylaştığını belirten Mehmet Salih Durmaz ise “Geldik buraya ‘engelsiz rampa’mız var, ondan yararlandık. Şezlonglarımız bizlere ücretsiz. Bireysel geldiğimizde dahi burada bize yardımcı olacak bir sürü arkadaş var. Hepsinden Allah razı olsun, işleri güçleri rast gitsin. Kendimizi engelli bireyler olarak görmüyoruz. Sağlam insanlardan daha rahat hissediyoruz" diye konuştu.